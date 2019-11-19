В Уфе назначили нового директора гостиницы «Агидель»

В мэрии Уфы на оперативном совещании проводили на пенсию директора гостиницы «Агидель» Владимира Ванюшова.

«Я хочу вам выразить большую благодарность за нашу совместную работы. Настолько быстро летит время, когда тебе 50, когда тебе 60, время еще быстрее летит, просто неумолимо. Очень приятно было все эти годы работать», – прокомментировал Ванюшов и поблагодарил всех присуствующиз на совещании за теплые проводы.

Напомним, он трудился в гостинице 35 лет, более 20 лет из которых занимал пост директора.