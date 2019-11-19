В РФ насчитали 10 миллионов должников по кредитам

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По данным НАПКА (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств), в России каждый четвертый заемщик допускает просрочку по банковским кредитам более трех месяцев. Таких должников в стране около 10 миллионов.
При этом за 9 месяцев 2019 года их количество выросло на 4%, сообщает газета «Известия».
В ходе исследования использовалась информация 38 коллекторских агентств, а также данные бюро кредитных историй.
В документе отмечается, что в 60% случаев россияне допускают просрочку платежей по кредиту из-за финансовых трудностей. Около 30% объясняют свою задолженность забывчивостью, несогласием с суммой долга, а также мошенничеством. И примерно 10% заемщиков являются убежденными неплательщиками.
По мнению экспертов, рост невозвратных долгов происходит из-за того, что доходы у граждан страны практически не увеличиваются в то время, как стоимость товаров потребления растет.
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