В МЧС Башкирии пообещали заморозки

В региональном МЧС передали, что вчерашний прогноз о сильных осадках не оправдался. По состоянию на текущий момент температура воздуха опустилась от -1° в Белебеевском районе до -18° в Учалинском. в Хайбуллинском районе наблюдаются сильные порывы ветра до 14 метров в секунду.

По данным спасателей, в период с 20:00 19 ноября до 20:00 20 ноября будет облачно, но без осадков, в то же время сохранится гололед и гололедица на дорогах.