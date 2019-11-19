В МЧС Башкирии пообещали заморозки

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Температура воздуха сильно опустится.
В региональном МЧС передали, что вчерашний прогноз о сильных осадках не оправдался. По состоянию на текущий момент температура воздуха опустилась от -1° в Белебеевском районе до -18° в Учалинском. в Хайбуллинском районе наблюдаются сильные порывы ветра до 14 метров в секунду.
По данным спасателей, в период с 20:00 19 ноября до 20:00 20 ноября будет облачно, но без осадков, в то же время сохранится гололед и гололедица на дорогах.
Ветер обещают северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19,-24°, по востоку до -30°, днем -13,-18°.
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