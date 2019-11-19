В Башкирии вынесли приговор экс-начальнику по противодействию коррупции МВД

В Уфимском районном суде сегодня, 19 ноября зачитали приговор 38-летнему бывшего начальнику отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнуру Юсупову, а также 61-летнему бывшему главе Дмитриевского сельсовета Уфимского района Михаилу Андрееву.

По информации прокуратуры, их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, превышении полномочий, мошенничестве и растрате.

Медиакорсеть ранее передавала, что в 2011 год Юсупов получил через посредника взятку в размере 600 тысяч рублей и снегоход за отказ о возбуждении уголовного дела.

Также он взял у главы Николаевского сельсовета похозяйственные книги, чтобы присвоить жене и теще 30 соток земли в Ушаково. Стоимость участков оценивается в сумму более 500 тысяч рублей. Помимо этого он вывел из муниципальной собственности земли в Уфимском районе и раздал пайщикам земли в Дмитриевском районе. Общая сумма ущерба от действий подсудимых оценивается в 7 млн рублей.