В Башкирии вандал сначала молился, а потом разрушил могильный памятник

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что инцидент произошел на Касимовском кладбище Уфы.

Очевидцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный неадекватно себя ведущий мужчина сначала молился на могиле, а затем начал ломать памятник и надгробие.

По информации пресс-службы, мужчина, вероятнее всего, находился под воздействием запрещенных веществ. В настоящий момент он задержан, в Росгвардии отметили, что это 36-летний ранее судимый мужчина.