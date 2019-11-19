В Башкирии вандал сначала молился, а потом разрушил могильный памятник
Сегодня, 11:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Его задержали сотрудники росгвардии после сообщения очевидцев.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что инцидент произошел на Касимовском кладбище Уфы.
Очевидцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный неадекватно себя ведущий мужчина сначала молился на могиле, а затем начал ломать памятник и надгробие.
По информации пресс-службы, мужчина, вероятнее всего, находился под воздействием запрещенных веществ. В настоящий момент он задержан, в Росгвардии отметили, что это 36-летний ранее судимый мужчина.
Удалось выяснить, что вандал никакого отношения к могиле не имеет и выбрал его случайно. По факту разрушения памятника родственники усопшего написали заявление в полицию.
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