В Башкирии в деле о пытках в полиции дату приговора перенесли уже второй раз
В суде объясняют это «излишней загруженностью».
Приговор по нашумевшему делу о пытках в нефтекамской полиции Венера Мардамшина перенесли уже во второй раз — на 21 ноября. Дата оглашения в Янаульском районном суде назначена на 09.00.
«Это уже второе перенесение даты, которое, по словам секретаря судьи, происходит в связи с загруженностью», сообщает глава регионального Комитета против пыток Евгений Литвинов.
На прошлом судебном заседании уголовного дела, которое рассматривают уже третий год, гособвинение попросило реальные сроки для обвиняемых.
Гособвинитель Азат Зулькарнаев на прениях попросил суд приговорить Ильвира Сагитова к восьми, а Радима Хайруллина — к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Представитель Комитета против пыток попросил каждому из обвиняемых до 10 лет лишения свободы, а также лишения всех званий и госнаград МВД России.
Медиакорсеть уже ранее подробно писала об этом деле. Напомним, до этого его рассматривали в Нефтекамском районном суде. Подозреваемые — экс-начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов и его подчиненный — старший оперуполномоченный Радим Хайруллин. Их обвиняют в пытках электрошокером задержанного местного жителя Венера Мардамшина.