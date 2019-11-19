В Башкирии в деле о пытках в полиции дату приговора перенесли уже второй раз

Приговор по нашумевшему делу о пытках в нефтекамской полиции Венера Мардамшина перенесли уже во второй раз — на 21 ноября. Дата оглашения в Янаульском районном суде назначена на 09.00.

«Это уже второе перенесение даты, которое, по словам секретаря судьи, происходит в связи с загруженностью», сообщает глава регионального Комитета против пыток Евгений Литвинов.

На прошлом судебном заседании уголовного дела, которое рассматривают уже третий год, гособвинение попросило реальные сроки для обвиняемых.

Гособвинитель Азат Зулькарнаев на прениях попросил суд приговорить Ильвира Сагитова к восьми, а Радима Хайруллина — к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Представитель Комитета против пыток попросил каждому из обвиняемых до 10 лет лишения свободы, а также лишения всех званий и госнаград МВД России.