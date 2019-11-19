В Башкирии поймали более 30 проституток

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В МВД предоставили данные за текущий год.
По информации портала UfacityNews.ru в течение года в столице Башкирии поймали более 30 проституток.
Всего за прошедшие десять месяцев составили 36 административных протоколов о проституции (статья 6.11 КоАП РФ), по всей республике выписали 52 штрафа. Размер штрафа, уточнили в МВД, варьируется от от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.
В Уфе в течение года поймали 22 проститутки, а в Башкирии – 34.
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