«Цинизм зашкаливает»: В Башкирии глава района подарил ребенку-инвалиду велосипед

Курьезный случай произошел в Баймакском районе республики, где на одном из спортивных мероприятий физкультурного клуба «Надежда есть» глава района Фанис Аминев подарил ребенку, страдающему инвалидностью, велосипед. Соответствующая жалоба по этому поводу уже направлена в электронную приемную главы республики.

Фото: Mkset.ru

— Давайте поможем главе Баймакского района стать знаменитым. 8 ноября в физкультурном клубе «Надежда есть», Фанис Аминев подарил ребенку-инвалиду велосипед. Вроде ничего плохого, но приглянитесь, на фото ребенок еле сам стоит, его поддерживает взрослый парень. И как должен ребенок кататься на велосипеде? Цинизм чиновника просто зашкаливает. По данному вопросу было отправлено обращение в администрацию главы РБ с просьбой разобраться в этой ситуации. Я считаю, что это плевок и издевательство над ребенком, — сообщается в обращении.

Тем временем в социальных сетях в администрации района бодро отчитались об успешно проведенном спортивном мероприятии:

Фото: Администрация Баймакского района.

— В физкультурно-спортивном клубе «Надежда есть» общества инвалидов прошло заключительное мероприятие по проекту «Все начинается с мечты, все начинается с надежды» с использованием гранта президента Российской Федерации — фестиваль по сдаче норм ГТО. На замечательном празднике, встрече друзей, который, подарил много положительных эмоций всем его участникам присутствовали глава администрации района Фанис Аминев, первый заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Гульшат Сиргалина. Значение физкультурно-спортивного клуба «Надежда есть» очень большое. Его открытие состоялось в начале текущего года в рамках реализации проекта общества инвалидов «Всё начинается с мечты, всё начинается с надежды». Самому активному посетителю клуба Фанис Габдрашитович вручил велосипед, — сообщается в официальном аккаунте администрации главы района.

Жители района неоднозначно оценили щедрый подарок чиновника:

— У нас в Баймакском районе все не как у людей. Это как будто не Россия, а отдельное государство.

— Похоже он не знал, в каком состоянии находится ребёнок, а подарки закупали люди, которым было всё безразлично. Купим-подарим и отчитаемся. Вот так и бывает, но они додумают, вы им напишите!

— Мальчику бы путевку в реабилитационный центр, , а не велик, — написали пользователи социальных сетей.

Медиакорсеть связалась с первым заместителем администрации по социальным вопросам Гульшат Сиргалиной, которая также присутствовала на мероприятии. По ее словам, мальчику вручили велосипед за то, что он не пропустил ни одно занятие спортивного клуба. А что касается его недуга, то «надежда все равно умирает последней».

— В прошлом году мы открыли клуб «Надежда есть!» в рамках федерального гранта. Самому активному участнику, не пропустившему ни одно мероприятие, мы подарили велосипед. Мальчик из многодетной семьи. Подарили его для того, чтобы на нем могли кататься его братья и сестры. Чтобы у него был стимул работать над собой, стремиться к выздоровлению, новым высотам, чтобы он стал здоровым. Ничего такого в этом мы не видим, наш клуб так и называется — надежда есть, надежда умирает последней, — пояснила Гульшат Сиргалина.

Получить оперативный комментарий у руководителя клуба «Надежда есть!» нам пока не удалось.