Родители мальчика-инвалида из Башкирии, получившего велосипед, признались, что в шоке
Они также отметили, что удивлены, что сыну дали приз, как самому активному.
Сегодня в Башкирии прославился Баймакский район. Дело в том, что на одном из спортивных мероприятий физкультурного клуба «Надежда есть» глава района Фанис Аминев подарил ребенку с ДЦП велосипед, как самому активному посетителю клуба.
Медиакорсеть ранее передавала, что первый заместитель администрации по социальным вопросам Гульшат Сиргалина, которая также присутствовала на мероприятии, прокомментировала, что мальчику вручили велосипед за то, что он не пропустил ни одно занятие спортивного клуба. А что касается его недуга, то «надежда все равно умирает последней», отметила она.
Журналисты портала Уфа1 взяли, в свою очередь, комментарий у родителей мальчика. Они отметили, что подарок сыну поразил всю семью. «Мы были в шоке. И сын тоже», — отметила мама мальчика. Женщина также добавила, что велосипед, скорее всего, достанется кому-то из братьев подростка.