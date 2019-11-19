Родители мальчика-инвалида из Башкирии, получившего велосипед, признались, что в шоке

Сегодня в Башкирии прославился Баймакский район. Дело в том, что на одном из спортивных мероприятий физкультурного клуба «Надежда есть» глава района Фанис Аминев подарил ребенку с ДЦП велосипед, как самому активному посетителю клуба.

Медиакорсеть ранее передавала, что первый заместитель администрации по социальным вопросам Гульшат Сиргалина, которая также присутствовала на мероприятии, прокомментировала, что мальчику вручили велосипед за то, что он не пропустил ни одно занятие спортивного клуба. А что касается его недуга, то «надежда все равно умирает последней», отметила она.