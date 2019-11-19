«Радуемся снегу. Все, кроме Ульфата Мансуровича»: глава Башкирии подшутил над мэром

Руководитель Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал шуточный пост, посвященный выпавшему снегу.

«Мы с вами радуемся снегу. Все, кроме Ульфата Мансуровича))», – отметил он. Хабиров также добавил, что первое испытание Уфа «прошла неплохо».

«Первое испытание Уфа прошла неплохо. 240 единиц техники вывезли за ночи более 1000 кубов снега. Дороги и тротуары обрабатываются противогололёдным материалом «Бионорд». В результате больших заторов утром не было», – проинформировал глава.

Он также напомнил, что муниципалитеты чистят только магистральные дороги и тротуары. По словам главы, прилегающую территорию к магазинам, кафе, офисам и парикмахерским должны очищать от мусора, наледи и снега сами владельцы в рамках договора.

«Везде ли это выполнено? Пишите в комментариях, где ещё есть проблемы – будем дожимать», – обратился Радий Хабиров к уфимцам.