На российских АЗС серьезно недоливают

Пресс-служба Минпромторга, ссылаясь на данные проверок в ЦФО, прошедших в 2019 году, приводит данные о недоливах на российских автозаправочных станциях.

Так, при наливе 10 литров горючего, при норме недолива до 25 мл, фактически недоливали 50-90 мл. Если наливали 50 л, то недолив несколько сокращался и составлял 200-300 мл, при норме в 125 мл.

В свою очередь, данные общественных контролеров говорят о том, что недоливают горючее на 2/3 АЗС России.