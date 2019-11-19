На российских АЗС серьезно недоливают

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По данным Министерства промышленности и торговли , фактический недолив на российских АЗС в 2-3 раза превышает норму.
Пресс-служба Минпромторга, ссылаясь на данные проверок в ЦФО, прошедших в 2019 году, приводит данные о недоливах на российских автозаправочных станциях.
Так, при наливе 10 литров горючего, при норме недолива до 25 мл, фактически недоливали 50-90 мл. Если наливали 50 л, то недолив несколько сокращался и составлял 200-300 мл, при норме в 125 мл.
В свою очередь, данные общественных контролеров говорят о том, что недоливают горючее на 2/3 АЗС России.
Как сообщает RT, правительство рассматривает проект закона о штрафах за недолив топлива.
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