«Мне негде жить»: В Верховном суде Башкирии снова отказали сироте в правах на жилье

Сегодня, 18 ноября, в Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение апелляционных жалоб, поданных прокуратурой Белорецкого района по делу сироты Фирдауса Шайхутдинова. К сожалению, очередной раз суд отказал молодому человеку в соблюдении его законных прав. Ранее аналогичное решение было вынесено в районном суде.

Фирдаус Шайхутдинов не впервые приезжает в Уфу из Белорецка. Особенно за последний год. В этом здании Верховного суда его дело рассматривалось несколько раз, и каждый раз — результат отрицательный. Государство, в лице администрации района и судей, упорно считает, что он должен проживать в аварийном доме своего деда.

Вот так выглядит дом деда, в котором, якобы, должен жить Фирдаус. Фото: Mkset.ru

Несмотря на это, молодой человек упорно продолжает бороться за собственные права. На этот раз его проблема привлекла внимание членов недавно созданного Совета по правам человека при главе РБ. Если одна из них — правозащитница Альмира Жукова, начала интересоваться ситуацией сироты раньше, то вторая — Зульфия Гайсина, присоединилась совсем недавно. На текущем судебном заседании она выступила как представительница интересов Шайхутдинова.

За ходом заседания наблюдали журналисты одного из федеральных телеканалов. Сначала судья им не позволил оставаться в зале, ссылаясь на отсутствие их письменного запроса на ведение видеосъемки. Вернувшись после перерыва, они показали письменное уведомление о съемке, которое, как объяснил затем судья, по какой-то причине не дошел с канцелярии до них.

— Тогда сделаем так: расспросим всех сторон, если они дадут согласие на съемку, то вы можете работать, — сообщил он телевизионщикам.

Сторона истца, в том числе прокуратура и сам Фирдаус не возражали. А вот представительницы администрации Белорецкого района — главный юристконсультант юридического отдела администрации Наталья Семенова и главный специалист отдела опеки и попечительства Ольга Чернова выразили несогласие и сообщили судье, что не желают, чтобы их снимали. В этот момент эти чиновницы видимо забыли, что находятся на открытом заседании и при исполнении своих должностных обязанностей. Однако судья поддержал их и запретил журналистам снимать этих женщин.

Фирдаус Шайхутдинов. Фото: Mkset.ru

Еще в начале судебного заседания Шайхутдинов ходатайствовал, чтобы в материалы дела приобщить последний официальный отказ администрации Белорецкого района включить его в список сирот, нуждающихся в жилье. Судья отклонил его ходатайство. В ответ громко возразила Альмира Жукова:

— А вы хотя бы знаете, что там написано? — и в ответ получила официальное предупреждение о недопустимости такого поведения со стороны слушателя.

Далее обсуждалось то, о чем уже в предыдущих заседаниях говорилось много раз. Представители администрации района и отдела опеки отчитывались, что дом в Верхних Аршах в 2003 году было закреплено за сестрой и братом Шайхутдиновыми согласно справке из сельсовета. Фирдаус же напоминал, что этот дом не был родительским, он принадлежал его деду, который еще в 2002 году завещал его своей дочери, тети Шайхутдиновых. Также говорил, что условия для жизни в этом доме еще тогда были ограничены вопреки акту обследования, проведенной администрацией района.

— Например, в акте указано, что в дом проведена вода. Это же вообще смешно. Арша — маленький населенный пункт, там никогда не было водопровода. Это подтвердил глава сельсовета, — рассказывает Фирдаус.

По его мнению, администрация района, вероятнее всего, закрепила за ними жилье только в 2008 году задним числом, когда молодой человек выпустился из Уфимского детского дома. Никакая межведомственная комиссия, конечно же, в доме не побывала, считает он.

— Иначе бы они не стали бы придумывать то, чего нет. Да и увидели бы, в каком состоянии находится дом, своими глазами, — уверен Фирдаус.

Его представительница Зульфия Гайсина предлагает суду посмотреть сюжет, снятый в 2016 году, чтобы убедиться лично в словах Фирдауса.

Айгуль Шайхутдинова, сестра Фирдауса. Она была вынуждена купить дом на материнский капитал, так как в доме в Верхних Аршах он жить не мог. Фото: Mkset.ru

— Предлагаю продемонстрировать сюжет лишь в целях ознакомления, — говорит она. Прокуратур поддерживает ее, сообщая, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции у Шайхутдинова не было материальной возможности сделать подобную запись, а также не хватило правовой грамотности, чтобы попросить суд об этом. Однако судья настойчив и не считает эти причины уважительными.

— Хочу напомнить, что прокурором заявлено два исковых требования: о признании права и о включении в список детей-сирот, нуждающихся в жилье. Кроме того, здесь есть моральная сторона. Дело в том, что родители Шайхутдиновых были лишены родительских прав по заявлению органов опеки и попечительства. Эти же органы опеки и попечительства должны были принять все меры для того, чтобы у Шайхутдинова и его сестры было нормальное жилое помещение после того, как они выпустятся из детского дома. Если органы опеки и попечительства этого не сделали, то я считаю, что это полностью вина администрации, — выступила на прениях Зульфия Гайсина и попросила суд не отклонять исковые требования прокуратуры.

Затем подняли с места самого Фирдауса.

- Если ты сирота, то поддержать тебя некому, родственников у меня осталось раз-два и все. Ладно хоть прокуратура занимается моим делом. Жить негде, понимаете? Сейчас вот у меня нет постоянного места жительства: то там неделю живу, то тут. Я повар, стабильную работу не могу найти, потому что у меня постоянные переезды.

- Про институт скажи, — подсказывает ему справа Альмира Жукова. - Да, поступил в институт, в юридический факультет, надо где-то жить, чтобы нормально учиться. Квартиры сейчас снимать дорого. На зарплату и покушать надо, и одеться надо.

Представители администрации района, ожидаемо, единогласно заявили, что решение Белорецкого районного суда законное и обоснованное, и попросили его оставить без изменений.

— Тут было упоминание, что у Шайхутдинова Фирдауса есть сестра. Почему-то сестра свои права использовала — приобрела дом. А он, как мужчина, этого сделать не может, — надавила на больное юристконсульт Семенова. - Я, как мужчина, не могу родить двоих детей! — не вытерпел, выкрикнул Фирдаус со своего места.

Между тем напомним, что Айгуль Шайхутдинова была вынуждена купить тесный деревянный домик на материнский капитал, отчаявшись получить свой законный уголок от государства.

Дом Айгуль Шайхутдиновой, который она купила на материнский капитал. Здесь всего лишь две небольшие комнаты, а их четверо, двое из которых - дети. Фото: Mkset.ru

— А что тут произошло, почему здесь журналисты? — любопытствует таксист, забравший меня у здания Верховного суда.

Я коротко пересказываю историю Фирдауса Шайхутдинова, за которой мы следим около года. Рассказываю, в каком ужасном состоянии находится жилье, в котором, по мнению чиновников, должен жить Фирдаус. «Там одни стены и потолок. Вместо пола — яма, окон нет. Газа, света и воды, конечно же, тоже».

Таксист охает и делится своей историей.

— До вашего заказа меня вызвали к коррекционному интернату. Я отвез больных детишек в музей пожарной охраны. Представляете, у них даже нет автобуса, чтобы все смогли поехать, вызвали пять такси. Мне совесть не позволила взять у них денег. Кто-то ведь берет. Не понимаю, как можно обижать сирот и больных детей, жить за счет них, — качает он головой.

Напомним, Медиакорсеть ранее опубликовала расследование о ситуации с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Белорецком районе республики и рассказала о жилищных проблемах сирот Учалинского района.