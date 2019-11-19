Фото: Медиахолдинг 1Mi
Минздрав: сотрудников больницы Миасса умывших пациентку тряпкой наказали взысканием
Сегодня, 16:05Общество
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После появления в интернете видеокадров, на которых уборщица Городской больницы №2 Миасса «умывает» пациентку тряпкой, работникам медучреждения выписали три дисциплинарных взыскания.
По словам представителей пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области, никто из персонала больницы уволен не был. Об этом информирует RNS.
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