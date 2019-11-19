Коммунальные службы Уфы перевели в усиленный режим
Сегодня, 11:52ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Поручение дал глава администрации Ульфат Мустафин.
Руководитель городской администрации отметил, что синоптики обещают ухудшение погодных условий и гололедицу, в связи с чем профильные ведомства должны быть готовы к изменившейся метеорологической обстановке.
Особое внимание Мустафин попросил уделить противогололедной обработке мостов, путепроводов и сложных участков дорог.
По информации "Башинформ", в настоящее время на дорогах города работают более 240 единиц коммунальной техники. Придомовые территории и междворовых проезды будут убирать каждый день, начиная с пяти утра.
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