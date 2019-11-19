Хозуправление Башкирии закупает авторучки на четверть миллиона рублей

Всего будет закуплено 3500 канцелярских ручек с государственной символикой: герб Башкирии и надпись «Республика Башкортостан». Общая стоимость государственного контракта (максимальная) – 227,6 тысячи рублей .

В техническом задании достаточно подробно расписано, какими должны быть эти авторучки: цвет корпуса (бордовый), его материал, толщина линии письма, шрифт нанесения надписи и другие характеристики.