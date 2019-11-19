Хозуправление Башкирии закупает авторучки на четверть миллиона рублей
Сегодня, 10:01ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Канцтовары должны быть с государственной символикой.
Сюжеты: Эксклюзив
Всего будет закуплено 3500 канцелярских ручек с государственной символикой: герб Башкирии и надпись «Республика Башкортостан». Общая стоимость государственного контракта (максимальная) – 227,6 тысячи рублей.
В техническом задании достаточно подробно расписано, какими должны быть эти авторучки: цвет корпуса (бордовый), его материал, толщина линии письма, шрифт нанесения надписи и другие характеристики.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей