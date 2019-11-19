«Феерическая глупость» – Порошенко оценил обвинения в узурпации власти
Сегодня, 18:09ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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Экс-президент Украины назвал подозрение ГБР в узурпации власти глупостью. Также он заявил, что это попытка сорвать «европейское будущее» Украины.
Бывший украинский президент заявил в Facebook, что подозрения в захвате власти, высказанные в его адрес главой ГБР: «феерическая глупость». Кроме этого он назвал их бездоказательными. Также Порошенко обвинил руководство Государственного бюро расследований в работе на своего предшественника Виктора Януковича.
По мнению Порошенко, основная цель этой «провокации» – помешать «евроатлантическому и европейскому» будущему Украины. Ранее бывший украинский президент обвинял ГБР в работе на Россию, сообщает RT.
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