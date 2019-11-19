«Феерическая глупость» – Порошенко оценил обвинения в узурпации власти

Бывший украинский президент заявил в Facebook, что подозрения в захвате власти, высказанные в его адрес главой ГБР: «феерическая глупость». Кроме этого он назвал их бездоказательными. Также Порошенко обвинил руководство Государственного бюро расследований в работе на своего предшественника Виктора Януковича.