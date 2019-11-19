Башкирию назвали чемпионом по бюрократическому футболу

Сегодня, 19 ноября, в рамках публичных слушаний по проекту бюджета на 2020-2022 годы наиболее эмоционально выступил известный экономист, доцент УГНТУ Рустем Шайахметов.

Вооружившись слайдами, он довольно убедительно показал недостатки представленного на обсуждение проекта бюджета. В частности, целый ряд положений указа главы Башкирии о стратегии развития республики до 2030 года оказался не был подкреплен финансами.

Среди них он назвал, к примеру, проблему падения численности населения. На фоне оттока людей из республики, по словам выступавшего, слабо обеспечена поддержка многодетных семей, которым выделяют земельные участки, но не предусматривают в бюджете средства на обеспечение их инфраструктурой.

Решение подобных вопросов, по мнению Рустема Шайахметова, осложняют бюрократические препоны.

- Башкортостан является чемпионом по бюрократическому футболу, - заявил он с трибуны. - Ведомства шлют друг к другу... Приходишь в минздрав, а они посылают то ли к Нафикову, то ли на фиг...

Отметим, что записались на выступления 27 человек, но времени на всех явно не хватает. Некоторые участники слушаний в сердцах уже прокричали с мест, что будут сидеть в зале до упора, пока их не выслушают.