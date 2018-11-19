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Теория заговора: может ли международный аэропорт «Уфа» потерять статус из-за имени
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Теория заговора: может ли международный аэропорт «Уфа» потерять статус из-за имени

19 ноября 2018, 16:49ОбществоМарат ГареевФото: Кристина Дейнеко/ mkset.ru
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