ВЭБ.РФ обеспечит финансирование строительства 15 школ в регионах

Для начала исполнения проектов одобрили предоставление в рамках проекта «ПроШкола» до 3,2 млрд рублей. Об этом на координационном совете Минпросвещения России и Минстроя России с органами исполнительной власти субъектов РФ рассказал замруководителя ВЭБ.РФ — член правления Юрий Корсун, передает ТАСС.
Так, на основании заявок, полученных от регионов, в рамках первой волны в Калужской и Самарской областях начнут строить по одной школе, три школы запланировано возвести в Белгородской области, Бурятия прислала заявку на десять образовательных учреждений.
Строительство школ стартует уже в будущем месяце. В целом на рассмотрении у «ПроШколы» находится более 200 заявок из 41 региона, рассказал Корсун.
«Новые места в школьных учреждениях теперь доступно создавать с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорять строительство школ в регионах, где потребность в них наиболее высокая, а также уменьшать финансовую нагрузку на местные бюджеты. До завершения года рынок ГЧП может стать больше на 250-300 проектов по строительству школ. На один рубль из бюджета региона привлекается до 30 рублей из федерального бюджета, 55 рублей — от частных инвесторов», — отметил он.
Минпросвещения России запустило госпрограмму «Развитие образования» в начале текущего года, ведомство предусмотрело в документе возможность субсидирования из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на основе принципов государственно-частного партнерства. Благодаря действию программы к 2025 году в РФ появится больше 647 тыс. новых ученических мест с оснащением всем требуемым для обеспечения современного и качественного процесса образования.