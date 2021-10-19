ВЭБ.РФ обеспечит финансирование строительства 15 школ в регионах

«Новые места в школьных учреждениях теперь доступно создавать с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорять строительство школ в регионах, где потребность в них наиболее высокая, а также уменьшать финансовую нагрузку на местные бюджеты. До завершения года рынок ГЧП может стать больше на 250-300 проектов по строительству школ. На один рубль из бюджета региона привлекается до 30 рублей из федерального бюджета, 55 рублей — от частных инвесторов», — отметил он.