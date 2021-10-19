ВЭБ.РФ обеспечит финансирование строительства 15 школ в регионах

ВЭБ.РФ обеспечит финансирование строительства 15 школ в регионах
ВЭБ.РФ обеспечит финансирование строительства 15 школ в регионах
Вчера, 19:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
ВЭБ.РФ вложит средства в постройку новых школ в Белгородской, Калужской, Самарской областях и Бурятии Коллегиальными органами ВЭБ.РФ вынесено решение относительно финансирования первых 15 проектов строительства школ в регионах.

Для начала исполнения проектов одобрили предоставление в рамках проекта «ПроШкола» до 3,2 млрд рублей. Об этом на координационном совете Минпросвещения России и Минстроя России с органами исполнительной власти субъектов РФ рассказал замруководителя ВЭБ.РФ — член правления Юрий Корсун, передает ТАСС.

Так, на основании заявок, полученных от регионов, в рамках первой волны в Калужской и Самарской областях начнут строить по одной школе, три школы запланировано возвести в Белгородской области, Бурятия прислала заявку на десять образовательных учреждений.

Строительство школ стартует уже в будущем месяце. В целом на рассмотрении у «ПроШколы» находится более 200 заявок из 41 региона, рассказал Корсун.

«Новые места в школьных учреждениях теперь доступно создавать с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорять строительство школ в регионах, где потребность в них наиболее высокая, а также уменьшать финансовую нагрузку на местные бюджеты. До завершения года рынок ГЧП может стать больше на 250-300 проектов по строительству школ. На один рубль из бюджета региона привлекается до 30 рублей из федерального бюджета, 55 рублей — от частных инвесторов», — отметил он.

Минпросвещения России запустило госпрограмму «Развитие образования» в начале текущего года, ведомство предусмотрело в документе возможность субсидирования из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на основе принципов государственно-частного партнерства. Благодаря действию программы к 2025 году в РФ появится больше 647 тыс. новых ученических мест с оснащением всем требуемым для обеспечения современного и качественного процесса образования.

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