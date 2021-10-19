В Уфе процент вакцинированных перевалил за 70%, но власти стремятся к другим цифрам

Заболеваемость ОРВИ на сегодня выше эпидемиологического порога на 68%, но этот показатель лучше, чем за прошлую отчетную неделю. Отметила Пермина и то, что на сегодняшний день при лабораторной диагностике вирус гриппа пока еще не был выявлен.