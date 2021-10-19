В Уфе процент вакцинированных перевалил за 70%, но власти стремятся к другим цифрам

О темпах вакцинации и об эпидемиологической обстановке в целом на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы рассказала замглавы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина. По словам Перминой, процент вакцинированных жителей Уфы без учета детей превысил 70%, однако это не является удовлетворительным результатом. И городские и республиканские власти продолжают работать над созданием коллективного иммунитета путем массовой вакцинации.
– В Уфе процент вакцинированных перевалил за 70%, до 80% не дотягиваем. Особенно отстают некоторые промышленные предприятия. Нужно понять, в чем причина низкой вакцинации. Некоторые 90%, некоторые 30% - это недоработка руководства, – уточнила Пермина.
Заболеваемость ОРВИ на сегодня выше эпидемиологического порога на 68%, но этот показатель лучше, чем за прошлую отчетную неделю. Отметила Пермина и то, что на сегодняшний день при лабораторной диагностике вирус гриппа пока еще не был выявлен.