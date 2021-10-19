В Уфе поставку изношенных трамваев сдвинули на полгода

Сроки перенесли на апрель 2020 года. Перенос сроков связан с тем, что вагоны не успевают подготовить к перевозке. По мнению властей, московские б/у трамваи обойдутся дешевле, чем ремонт уфимских.

Победитель конкурса должен был поставить из столицы 50 вагонов до середины декабря. Теперь же «Управление инфраструктурой транспорта» внесло изменения в проект и перенесло дату на 30 апреля 2022 года. По словам ведомства, это может быть связано с владельцем вагонов, который не успевает к ранее установленному сроку подготовить трамваи к перевозке. Несмотря на это в минувшие выходные жители города опубликовали в интернете фотографии фуры, которая привезла в Уфу московский вагон. Ранее Сергей Греков сообщал, что износ поставляемого транспорта составляет 50%, что позволит им прослужить еще несколько лет. По словам мэра, уфимские вагоны изношены уже на 98%. Их ремонт обошелся бы гораздо дороже чем те, которые должны прибыть из Москвы.

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