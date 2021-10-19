В Уфе экс-замглавврачу РКБ отменили оправдательный приговор по делу о смерти роженицы

Трагедия произошла в мае 2019 года, когда врачи установили смерть плода Натальи Каримовой, однако в госпитализации отказали. Женщина скончалась на следующий день.

Стало известно, что оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя главного врача РКБ им. Куватова Марины Мухамадиевой по делу о смерти роженицы был отменен. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, дело будет повторно рассматриваться в первой инстанции, однако уже в другом составе. Речь идет, о трагедии, которая произошла еще в мае 2019 года и унесла жизнь 42-летней Натальи Каримовой. Известно, что женщина находилась на 34-й неделе беременности, когда нефтекамские врачи отправили ее в РКБ имени Куватова в Уфу, так как состояние Каримовой пугало местных специалистов. Врачи РКБ в свою очередь выяснили, что ребенок погиб в утробе. Далее Марина Мухамадиева отказала Наталье Каримовой в госпитализации и отправила обратно в Нефтекамск на чистку. Женщина провела около трех часов в дороге и на следующий день скончалась из-за сепсиса. Известно, что тогда заместитель главного врача не только написала заявление об увольнении, но и предстала перед судом, который вынес оправдательный приговор, так как признаков халатности найдено не было. Тогда же адвокат обжаловал решение Уфимского райсуда и оправдательный приговор, по данным пресс-службы объединенных судов Башкирии, был отменен. Похожая ситуация произошла и с жительницей Башкирии Никой, которая заявила, что семь недель ходила с мертвым плодом в животе. Подробнее о произошедшем можно узнать в нашем материале.

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