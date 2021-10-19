В Тюмени взлетевшие цены на овощи вызвали рост инфляции

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального управления Банка России, рост инфляции в сентябре в регионе без учета автономных округов составил 1,02 процента. В результате она доросла до 6,27 процента.
Рост инфляции в ведомстве объясняют плохим урожаем и подорожанием из-за этого овощей и эффектом низкой базы с учетом динамики цен на услуги образования и заграничного туризма.
Кроме того, серьезно подорожала кондитерская продукция - печенье, торты, конфеты, а также молоко, яйца и кормовые культуры.
Возросшая инфляции замечена и у соседей — в ХМАО и на Ямале. Там она составила 4,56 и 5,05 процента соответственно.