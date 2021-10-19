В Тюмени взлетевшие цены на овощи вызвали рост инфляции

В Тюмени взлетевшие цены на овощи вызвали рост инфляции
В Тюмени взлетевшие цены на овощи вызвали рост инфляции
Вчера, 21:24ОбществоФото: pixabay.com
В сентябре инфляция в Тюменской области увеличилась до 6,27 процента. Одна из причин — подорожавшие овощи.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального управления Банка России, рост инфляции в сентябре в регионе без учета автономных округов составил 1,02 процента. В результате она доросла до 6,27 процента.

Рост инфляции в ведомстве объясняют плохим урожаем и подорожанием из-за этого овощей и эффектом низкой базы с учетом динамики цен на услуги образования и заграничного туризма.

Кроме того, серьезно подорожала кондитерская продукция - печенье, торты, конфеты, а также молоко, яйца и кормовые культуры.

Возросшая инфляции замечена и у соседей — в ХМАО и на Ямале. Там она составила 4,56 и 5,05 процента соответственно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы