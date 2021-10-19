В следующем году из Уфы запустят прямые авиарейсы в Нур-Султан, Тель-Авив и Минск

Также предполагается, что в текущем году пассажиропоток в уфимском аэропорту достигнет 3,8 миллиона человек, однако, по словам генерального директора Международного аэропорта «Уфа» Александра Андреева, данный показатель можно увеличить и до 5 миллионов человек в год, так как это позволяет инфраструктура воздушных ворот.