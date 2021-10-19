В Китае предложили наказывать родителей за плохое поведение их детей

Документ уже на этой неделе рассмотрит комитет NPC. В проекте указано, что родители должны уделять детям время для игр, отдыха и физической активности. Основная идея авторов законопроекта – сформировать систему из семейного воспитания, позволяющую родителям проводить время с детьми качественно.