В Китае предложили наказывать родителей за плохое поведение их детей

В Китае предложили наказывать родителей за плохое поведение их детей
В Китае предложили наказывать родителей за плохое поведение их детей
Вчера, 22:24ОбществоФото: pixabay.com
В Китае родители будут нести наказание за преступное или плохое поведение своих детей.

Китайское правительство собирается рассмотреть законопроект, согласно которому будет разрешено наказывать родителей за преступное или плохое поведение их детей, сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт CNN.

Если плохое поведение детей будет выявлено прокурорами, родители или опекуны получат приговор. Затем они будут обязаны пройти программу семейного воспитания.

Как отмечает представитель комиссии по законодательным вопросам при Всекитайском собрании народных представителей (NPC) Занг Тевей, подростки имеют массу причин для плохого поведения. Главная причина, по мнению Тевея, несоответствующее воспитание в семье или его отсутствие.

Документ уже на этой неделе рассмотрит комитет NPC. В проекте указано, что родители должны уделять детям время для игр, отдыха и физической активности. Основная идея авторов законопроекта – сформировать систему из семейного воспитания, позволяющую родителям проводить время с детьми качественно.

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