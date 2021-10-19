В Башкирии вместе с сертификатом о вакцинации теперь необходимо предъявлять паспорт

В Башкирии вместе с сертификатом о вакцинации теперь необходимо предъявлять паспорт
В Башкирии вместе с сертификатом о вакцинации теперь необходимо предъявлять паспорт
Вчера, 19:25ОбществоТимур Алмаев
Радий Хабиров внес в указ о повышенной готовности изменение, после которого жителям Башкирии необходимо вместе сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе предъявлять паспорт.

Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Как ранее и сообщал источник Mkset в указ добавили пункт обязывающий жителей Башкирии вместе сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе предъявлять паспорт.

Кроме того в указе добавлены новые коронавирусные ограничения. Так с 25 октября посетить розничные рынки (кроме специализированных сельскохозяйственных и продовольственных) можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справка о перенесенном заболевании при предъявлении паспорта. Аналогичные условия начну действовать с 1 декабря для желающих посетить санаторно-курортные учреждения, пансионаты, дома отдыха и профилактории.

Также в Башкирии ожидают решения главы региона по введению нерабочих дней. Несколькими часами ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова при поддержке председателя правительства Михаила Мишустина предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с особенно сложной эпидемиологической обстановкой отправить всех на вынужденные выходные уже с 23 октября.

Как показала практика предыдущих нерабочих дней работать прекратят только государственные учреждения. В обычном или удаленном режиме частные компании продолжат свою работу.

Окончательное решение по введению нерабочих дней остается за президентом страны Владимиром Путиным. На момент написания новости, пресс-секретарь главы государства отвечая на вопрос о «коронавирусных каникулах» заявлял, что решение пока не принято. Однако, учитывая, что вице-премьеру правительства Белоусову и министру экономического развития Решетникову было дано поручение о поддержке бизнеса в новых условиях, нерабочие дни будут введены.

В течении всей прошлой недели журналисты Mkset следили за тем как соблюдаются коронавирусные ограничения в общественных местах и как в таких условиях чувствует себя бизнес. Подробнее об этом можно прочитать в нашем репортаже.

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