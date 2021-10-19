В Башкирии прокуратура просит изменить приговор экс-министру Евгению Гурьеву

Прокуратура Башкирии опротестовала приговор Кировского райсуда в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Об этом сообщает «РБК Уфа».
В частности, в конце сентября этого года суд приговорил мужчину к трем годам условно, однако уже тогда прокуратура Башкирии посчитала приговор слишком мягким. Теперь же надзорное ведомство просит суд пересмотреть свое решение.
Известно, что данный приговор был вынесен исходя из того, что действия бывшего министра были переквалифицированы, тем самым суд исключил признак в виде тяжких последствий.
Напомним, что Евгений Гурьев в ноябре 2015 года незаконно организовал продажу двух земельных участков по улице Менделеева в Уфе за 26 миллионов рублей, важно, что данная сумма меньше кадастровой стоимости участков в половину. К тому же Министерство и вовсе не имело полномочий, чтобы распоряжаться землей, так как все права принадлежали мэрии Уфы. Помимо этого, в 2018 году с согласия Евгения Гурьева произошел обмен склада по улице Софьи Перовской на производственную базу «Уфа-инвест». Отметим, что склад находился в управлении Башкирского государственного театра оперы и балета. Ущерб региональной казне оценивается в 518 миллионов рублей.
Примечательно, что в ноябре прошлого года райсуд уже оправдал бывшего министра несмотря на то, что гособвинение запрашивало лишить Гурьева свободы сроком на 12 лет. Однако Верховный суд решение отменил и вернул дело в суд на повторное рассмотрение, но уже в другом составе.