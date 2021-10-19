В Башкирии прокуратура просит изменить приговор экс-министру Евгению Гурьеву

Напомним, что Евгений Гурьев в ноябре 2015 года незаконно организовал продажу двух земельных участков по улице Менделеева в Уфе за 26 миллионов рублей, важно, что данная сумма меньше кадастровой стоимости участков в половину. К тому же Министерство и вовсе не имело полномочий, чтобы распоряжаться землей, так как все права принадлежали мэрии Уфы. Помимо этого, в 2018 году с согласия Евгения Гурьева произошел обмен склада по улице Софьи Перовской на производственную базу «Уфа-инвест». Отметим, что склад находился в управлении Башкирского государственного театра оперы и балета. Ущерб региональной казне оценивается в 518 миллионов рублей.