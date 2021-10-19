В Башкирии не был выявлен ни один случай вируса гриппа лабораторным путем

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина в ходе доклада об эпидемиологической ситуации в городе сообщила, что в Уфе по сей день при лабораторной диагностике не был выявлен вирус гриппа. При том, что коронавирус в Уфе продолжает свою жатву. Так около половины всех случаев заболевания, 334 человека, за прошедшие сутки заразились коронавирусом именно в Уфе. Показатель по заболеваемости ОРВИ уже демонстрирует падение по сравнению с прошлой неделей.