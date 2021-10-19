В Башкирии мужчина сядет в тюрьму из-за поста «ВКонтакте»

В Башкирии мужчина сядет в тюрьму из-за поста «ВКонтакте»
В Башкирии мужчина сядет в тюрьму из-за поста «ВКонтакте»
Вчера, 18:13ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Осужденный проведет в колонии весь следующий год, также ему запретили ставить лайки в социальной сети.

В прошлом году во время самоизоляции полицейские патрулировали улицы Стерлитамака, ролик с их участием попал в социальные сети. Осужденный мужчина писал в комментариях оскорбления в адрес сотрудников полиции и призывал к насилию по отношению к ним.

Позже правоохранительные органы выяснили, что мужчина «выражает лояльное отношение к криминальным субкультурам». В ходе проверки выяснилось, что он выкладывал публичные призывы к экстремизму, теперь осужденный проведет в колонии весь следующий год. Помимо этого ему запрещено ставить лайки на записи в социальной сети.

Ранее сообщалось, что жительницу Башкирии осудили за комментарий с ненормативной лексикой с в соцсетях. Тогда суд вынес решение оштрафовать женщину на три тысячи рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы