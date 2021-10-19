В Башкирии мужчина сядет в тюрьму из-за поста «ВКонтакте»

Осужденный проведет в колонии весь следующий год, также ему запретили ставить лайки в социальной сети.

В прошлом году во время самоизоляции полицейские патрулировали улицы Стерлитамака, ролик с их участием попал в социальные сети. Осужденный мужчина писал в комментариях оскорбления в адрес сотрудников полиции и призывал к насилию по отношению к ним. Позже правоохранительные органы выяснили, что мужчина «выражает лояльное отношение к криминальным субкультурам». В ходе проверки выяснилось, что он выкладывал публичные призывы к экстремизму, теперь осужденный проведет в колонии весь следующий год. Помимо этого ему запрещено ставить лайки на записи в социальной сети. Ранее сообщалось, что жительницу Башкирии осудили за комментарий с ненормативной лексикой с в соцсетях. Тогда суд вынес решение оштрафовать женщину на три тысячи рублей.

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