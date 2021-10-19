В Башкирии бывшего чиновника обвинили в предоставлении подложного диплома

Чиновник с 2019 года состоял на службе в администрации Уфимского района и выдавал себя за выпускника Московского вуза. Однако теперь экс-чиновника ждет только уголовное дело.

В Башкирии бывшего чиновника администрации Уфимского района обвинили в том, что при устройстве на работу он предоставил подложный диплом выпускника Московского государственного строительного университета. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемый получил должность замначальника юридического отдела управления правового обеспечения и земельных отношений администрации этого района еще летом 2019 года, а уже с июля 2021 года, со слов пресс-службы, он исполнял обязанности начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности — главного архитектора администрации Уфимского района». Известно, что заявление об увольнении теперь уже бывший чиновник написал по собственному желанию, которое, к слову, от возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ обвиняемого не спасло. Ранее мы писали, что прокурор по Башкирии Владимир Ведерников, написал заявление об отставке, однако в пресс-службе надзорного ведомства нам заявили, что прокурор с 18 октября находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, а информации о каки-либо кадровых перестановках в прокуратуре на данный момент нет.

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