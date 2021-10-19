В Башкирии алкогольные магазины будут поверять тайные покупатели

Далее, поводом для проверки может являться факт неоднократного привлечения магазина к административной ответственности за нарушения закона о продаже алкоголя, либо факт получения предупреждения. Однако на этом не все, проверка может проводится и после получения нескольких жалоб на магазин, также с соответствующей просьбой в Минторг может обратиться и прокуратура.