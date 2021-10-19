В Башкирии алкогольные магазины будут поверять тайные покупатели

В Башкирии алкогольные магазины будут поверять тайные покупатели
В Башкирии алкогольные магазины будут поверять тайные покупатели
Вчера, 12:49ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Данное нововведение регламентируется новым положением, которое на данный момент проходит процедуру публичного обсуждения. Известно, что проверять алкогольные магазины будет региональный Минторг.

В Башкирии разработано и теперь находится на стадии публичного слушанья положение, которое будет контролировать оборот алкоголя в республике. Известно, что контроль будет осуществлять Министерство торговли Башкирии.

В частности, ведомство будет запрашивать информацию о продаже алкоголя, также приходить в магазины с проверками, в результате чего выявлять нарушения и требовать их устранить. Отмечается, что Минторг может посещать магазина в следующих случаях.

Так, если в министерство поступала информация о причинении вреда «охраняемым законом ценностям», также если нарушались обязательные требования.

Далее, поводом для проверки может являться факт неоднократного привлечения магазина к административной ответственности за нарушения закона о продаже алкоголя, либо факт получения предупреждения. Однако на этом не все, проверка может проводится и после получения нескольких жалоб на магазин, также с соответствующей просьбой в Минторг может обратиться и прокуратура.

Отметим, что депутаты Башкирии намерены отменить «сухой закон» в новогодние праздники. Тогда же Минторг заявил, что усилит надзор за магазинами, которые реализуют алкогольную продукцию. В частности, в новом положении также прописано, что одной из мер контроля будет проверка «тайными» покупателями от Министерства торговли Башкирии.

Напомним, что в двух регионах страны уже произошли массовые отравления алкоголем. Так, в Оренбургской области следователи обнаружили, что технический спирт для «паленой водки», от которой уже погибло 34 человека, был привезен из Уфы.

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