20-летний сын депутата из Башкирии предстанет перед судом после ДТП с подростком

Известно, что пострадавший подросток был госпитализирован в Салаватскую ЦРБ с многочисленными телесными повреждениями и находился в коме, из который вышел только спустя месяц после аварии. По последним данным парень прошел реабилитацию в Уфе и ходит, но только при помощи опоры.