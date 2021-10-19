20-летний сын депутата из Башкирии предстанет перед судом после ДТП с подростком

Следком Башкирии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 20-летнего Германа Ханмурзина, который в ночь с 9 на 10 мая проехал на красный свет светофора и сбил 17-летнего подростка. Так, в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 264 УК РФ.
Входе расследования было установлено, что обвиняемый в ночь на 10 мая, а именно в 00:50 часов, будучи за рулем «BMW» сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Отмечается, что Ханмурзин младший превысил допустимый скоростной режим, а также проехал на красный свет светофора.
Известно, что пострадавший подросток был госпитализирован в Салаватскую ЦРБ с многочисленными телесными повреждениями и находился в коме, из который вышел только спустя месяц после аварии. По последним данным парень прошел реабилитацию в Уфе и ходит, но только при помощи опоры.
Так, уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что Герман Ханмурзин является сыном депутата Ильдара Ханмурзина. Данную информацию подтвердил сам народный избранник. Отметим также, что ситуацию на контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.