Татьяна Минеева поддержала инициативу Путина о снижении НДС для туриндустрии

Ранее президенту РФ данное предложение озвучивал гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Он считает, что снижение НДС с 20% до 7-10% даст возможность отечественным курортам стать более конкурентоспособными и доступными для жителей страны. Кроме того, Бачин отметил, что уровень НДС в популярных для путешествий направлениях, таких как Юго-Восточная Азия, Китай, Корея, Япония и других соседних государствах, вдвое ниже, чем в России. Именно по этой причине россиянам выгоднее отдыхать за рубежом, чем в пределах РФ.