Татьяна Минеева поддержала инициативу Путина о снижении НДС для туриндустрии

По информации vedomosti.ru, президент РФ поручил правительству страны решить данный вопрос до 1 ноября 2021 года. Минеева подчеркнула, что речь ведется о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 7-10%. Она уверена в своевременности такого решения. Помимо этого, бизнес-омбудсмен Москвы напомнила о неоднократных заявлениях предпринимателей, связанных со снижением НДС. Они считают, что для отрасли общепита и туристической отрасли это даст кратный эффект для развития.
Ранее президенту РФ данное предложение озвучивал гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Он считает, что снижение НДС с 20% до 7-10% даст возможность отечественным курортам стать более конкурентоспособными и доступными для жителей страны. Кроме того, Бачин отметил, что уровень НДС в популярных для путешествий направлениях, таких как Юго-Восточная Азия, Китай, Корея, Япония и других соседних государствах, вдвое ниже, чем в России. Именно по этой причине россиянам выгоднее отдыхать за рубежом, чем в пределах РФ.
Также глава государства поручил правительству страны заняться вопросом увеличения максимального кешбэка по направлению Дальневосточного федерального округа (ДФО). На сегодняшний день максимальный кешбэк составляет 20 тысяч рублей, Владимир Путин считает, что его необходимо повысить до 40 тысяч рублей. Ранее данное предложение озвучил главе государства председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. Кроме того, предприниматель считает важным сохранение нормы, по которой размер средств к возврату не может превышать 20% от стоимости тура.
К слову, туристический кешбэк в России ввели в августе 2020 года. Планировалось, что данная инициатива поддержит рынок внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб.
Согласно подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане успели потратить на поездки по стране 32,4 млрд руб., при этом их кешбэк составил сумму в размере около 6,15 млрд руб. С 15 января 2022 г. в стране начнет действовать зимний этап программы. Он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября.
Напомним, что 11 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается расширить финансирование программы субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока. Отмечается, что на эти цели направят средства в размере около 500 млн рублей. Он подчеркнул, что в начале 2021 года на эти цели кабмин уже выделил 5 млрд рублей. Данная инициатива позволила сделать полеты в Москву доступными из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку добавилось еще два маршрута — в Читу и Якутск.