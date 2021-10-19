Шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа

Шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа
Шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа
Вчера, 17:48ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Из-за птичьего гриппа под угрозой находится сельское хозяйство жителей районов республики.

В основном были уничтожены гуси из Бишкураевского сельского совета и индейки из Николаевского сельсовета, сообщает МЧС региона. Территория была обеззаражена, а корм утилизирован.

После случая заражения домашней птицы птичьим гриппом в Туймазинском районе были проведены массовые обходы и изъята птица, которая была сожжена под контролем сотрудников МЧС вдали от населенных пунктов.

На данный момент в зараженных населенных пунктах от гриппа привито около тысячи человек, среди которых сотни детей. Как сообщают власти, сейчас решается вопрос о выплате компенсации пострадавшим жителям районов.

Ранее глава Туймазинского района Башкирии ввел режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. В частности, МЧС региона отмечает, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санобработку. Первый случай заражения птичьим гриппом был обнаружен в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Тогда сообщалось, что гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, куда также могли попасть перелетные птицы.

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