Шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа

В основном были уничтожены гуси из Бишкураевского сельского совета и индейки из Николаевского сельсовета, сообщает МЧС региона. Территория была обеззаражена, а корм утилизирован.
После случая заражения домашней птицы птичьим гриппом в Туймазинском районе были проведены массовые обходы и изъята птица, которая была сожжена под контролем сотрудников МЧС вдали от населенных пунктов.
На данный момент в зараженных населенных пунктах от гриппа привито около тысячи человек, среди которых сотни детей. Как сообщают власти, сейчас решается вопрос о выплате компенсации пострадавшим жителям районов.
Ранее глава Туймазинского района Башкирии ввел режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. В частности, МЧС региона отмечает, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санобработку. Первый случай заражения птичьим гриппом был обнаружен в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Тогда сообщалось, что гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, куда также могли попасть перелетные птицы.