Шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа

Ранее глава Туймазинского района Башкирии ввел режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. В частности, МЧС региона отмечает, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санобработку. Первый случай заражения птичьим гриппом был обнаружен в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Тогда сообщалось, что гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, куда также могли попасть перелетные птицы.