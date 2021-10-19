ПЦБК стала инициатором установки поста для мониторинга качества воздуха в Перми

ПЦБК стала инициатором установки поста для мониторинга качества воздуха в Перми
ПЦБК стала инициатором установки поста для мониторинга качества воздуха в Перми
Вчера, 15:02Общество
Возведение стационарного поста мониторинга качества атмосферного воздуха в микрорайоне Голованово пройдет под руководством Группы предприятий «ПЦБК». Для Перми это первый частный объект, который располагается в жилой зоне. Теперь жители города могут в любое время отследить качество воздуха, указанное на онлайн-табло.

Весной 2021 года ПЦБК уже обсуждала вопрос об установке табло с главой Перми Алексеем Демкиным. Планируется завершить его монтаж у ДК «Бумажник» уже к концу 2021 года. При выборе места учитывалась близость с поликлиникой, парком, спортивным стадионом и дорогой с максимальной интенсивностью движения и очистных сооружений, сообщает properm.ru.

На данный момент ПЦБК реализует работы по улучшению экологии и выполняет различные программы природоохранных мероприятий. Одна из них - это и есть установка стационарного поста. Об этом сообщил генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков.

Комплекс будет оснащен измерительными и метеорологическими приборами. Табло будет расположено в ДК и в школе №123. На нем будет отображаться информация в реальном времени об атмосферном давлении, направлении ветра, температуре, влажности воздуха, а также о содержании разных веществ в атмосфере. Информация будет отображаться в автоматическом режиме без влияния человека.

На данный момент лаборатория ООО «Эколаб» несколько раз в неделю измеряет воздух на содержание в нем аммиака и сероводорода в нескольких точках Голованово. Всего специалисты провели около 140 измерений, на базе которых стало известно, что какие-либо превышения предельно допустимых концентраций отсутствуют.

Следует сказать, что ПЦБК стала участником национального проекта «Экология» и занимается улучшением работы очистных сооружений, а также лесовосстановлением на арендованных участках и выпускает рыбу в водоемы Пермского края. Кроме этого, компания увеличила переработку макулатуры до 300 тысяч тонн в год.

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