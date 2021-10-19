Пропавший в Уфе активист Куштау Ильгам Янбердин найден живым

Пропавший башкирский экоактивист Ильгам Янбердин найден, он жив. Об этом сообщил СК Башкирии.
Собеседник Mkset, знакомый с ситуацией, сообщил, что Янбердина нашли в Кармаскалинском районе. По словам источника, накануне пропажи Янбердин поссорился с супругой.
- Это обычная бытовуха. Поссорился с гражданской женой, был нетрезв, - добавил источник.
Ильгам Янбердин известен как активный участник протестных акций в Башкирии. Среди них — митинги в защиту шихана Куштау. Янбердин привлекался к ответственности за несогласованные с властями акции в январе 2021 года. В июне 2021 года Ильгам Янбердин был задержан на народном сходе после того, как избили другого экоактивиста, Ильдара Юмагулова,.