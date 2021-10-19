Пропавший в Уфе активист Куштау Ильгам Янбердин найден живым

Пропавший в Уфе активист Куштау Ильгам Янбердин найден живым
Пропавший в Уфе активист Куштау Ильгам Янбердин найден живым
Вчера, 21:13ОбществоВалерия ПанаеваФото: vk.com
О том, что следователи начали проверку по факту исчезновения Янбердина, стало известно только сегодня. Башкирский экоактивист пропал из дома 11 октября, ранее об этом заявила его жена Расима. Поисками занялись волонтеры и неравнодушные люди. 17 октября в лесу были обнаружены вещи Янбердина.

Пропавший башкирский экоактивист Ильгам Янбердин найден, он жив. Об этом сообщил СК Башкирии.

Собеседник Mkset, знакомый с ситуацией, сообщил, что Янбердина нашли в Кармаскалинском районе. По словам источника, накануне пропажи Янбердин поссорился с супругой.

- Это обычная бытовуха. Поссорился с гражданской женой, был нетрезв, - добавил источник.

Ильгам Янбердин известен как активный участник протестных акций в Башкирии. Среди них — митинги в защиту шихана Куштау. Янбердин привлекался к ответственности за несогласованные с властями акции в январе 2021 года. В июне 2021 года Ильгам Янбердин был задержан на народном сходе после того, как избили другого экоактивиста, Ильдара Юмагулова,.

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