По Уфе курсируют патрульные группы с особыми отличительными знаками

По Уфе курсируют патрульные группы с особыми отличительными знаками
По Уфе курсируют патрульные группы с особыми отличительными знаками
Вчера, 08:29ОбществоФото: скриншот видео
Они будут продолжать осуществлять свои рейды уже с опознавательными знаками.

В мэрии Уфы рассказали о том, что группы патрулирования формируются из сотрудников администрации районов, полиции, центра общественной безопасности, управления гражданской защиты и пожарной охраны.

Замглавы уфимской администрации Артур Гафаров отчитался и о том, что уже изготовлены 500 отличительных повязок, все они уже отправились по районам города. По его словам с 3 октября в ежедневном режиме по Уфе работают до 190 патрульных групп, а это свыше 400 человек. На сегодняшний день проверено около 16000 организаций, выявлено 1341 нарушение, составлено 567 протоколов.

Также патрульные группы особое внимание уделяют старшей категории граждан и проводят с ними разъяснительную работу.

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