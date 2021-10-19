По Уфе курсируют патрульные группы с особыми отличительными знаками

Замглавы уфимской администрации Артур Гафаров отчитался и о том, что уже изготовлены 500 отличительных повязок, все они уже отправились по районам города. По его словам с 3 октября в ежедневном режиме по Уфе работают до 190 патрульных групп, а это свыше 400 человек. На сегодняшний день проверено около 16000 организаций, выявлено 1341 нарушение, составлено 567 протоколов.