Новые ограничения, суды и целая неделя выходных. Итоги дня в Башкирии

Радий Хабиров внес изменение в указ о повышенной готовности, после которого жителям Башкирии необходимо вместе сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе предъявлять паспорт. Кроме того, в указе добавлены новые коронавирусные ограничения. Так с 25 октября посетить розничные рынки (кроме специализированных сельскохозяйственных и продовольственных) можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справка о перенесенном заболевании при предъявлении паспорта. Аналогичные условия начну действовать с 1 декабря для желающих посетить санаторно-курортные учреждения, пансионаты, дома отдыха и профилактории.
Также вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие семь дней. С соответствующим предложением она обратилась к Владимиру Путину. Причиной стало осложнение ситуации с коронавирусом в шести регионах страны, в том числе и в Башкирии. В частности, нерабочая неделя продлится с 30 октября по 7 ноября, однако в Башкирии «каникулы» могут начаться и вовсе с 23 октября. Между тем, пока неизвестно, будут ли эти нерабочие дни оплачиваться и каким образом они начнут действовать. Окончательное решение остается за Владимиром Путиным.
В Уфе экс-замглавврача РКБ Марине Мухамадиевой отменили оправдательный приговор по делу о смерти роженицы Натальи Каримовой. Трагедия произошла в мае 2019 года, когда врачи установили смерть плода, однако в госпитализации женщине отказали. Она скончалась на следующий день из-за сепсиса. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, дело будет повторно рассматриваться в первой инстанции, однако уже в другом составе.
Также 20-летний Герман Ханмурзин — сын депутата Ильдара Ханмурзина — предстанет перед судом после ДТП с подростком. Входе расследования было установлено, что обвиняемый в ночь на 10 мая, а именно в 00:50 часов, будучи за рулем «BMW» сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Отмечается, что Ханмурзин младший превысил допустимый скоростной режим, а также проехал на красный свет светофора. Теперь Ханмурзина младшего ждет суд по уголовному делу по части 1 стати 264 УК РФ.
Не совсем суд, но доследственная проверка назначена и по факту пропажи активиста Ильгама Ильгама Янбердина. Защитник Куштау Ильгам Янбердин не выходит на связь уже с 11 октября. На поиски мужчины выли волонтеры.
Власти Уфы в третий раз назвали срок открытия улицы Комсомольской после ремонта. Затянувшийся ремонт улицы в очередной раз перенесли, но он все еще соответствует срокам муниципального контракта. По словам представителей мэрии срок завершения работ в полном объёме по улицам 8 Марта и Комсомольская в соответствии с муниципальным контрактом заявлен 20 ноября 2021 года. Стоит отметить, что даже в соответствии с проектной документацией этот срок будет крайним.