Новые ограничения, суды и целая неделя выходных. Итоги дня в Башкирии

Также вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие семь дней. С соответствующим предложением она обратилась к Владимиру Путину. Причиной стало осложнение ситуации с коронавирусом в шести регионах страны, в том числе и в Башкирии. В частности, нерабочая неделя продлится с 30 октября по 7 ноября, однако в Башкирии «каникулы» могут начаться и вовсе с 23 октября. Между тем, пока неизвестно, будут ли эти нерабочие дни оплачиваться и каким образом они начнут действовать. Окончательное решение остается за Владимиром Путиным.