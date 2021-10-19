МЧС Башкирии порекомендовало автовладельцам оперативно поменять резину на зимнюю

МЧС Башкирии порекомендовало автовладельцам оперативно поменять резину на зимнюю
МЧС Башкирии порекомендовало автовладельцам оперативно поменять резину на зимнюю
Вчера, 16:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Гололедица вполне вероятна на дорогах республики уже сегодня вечером, а также ночью и утром.

МЧС по Башкирии опубликовало сводку «Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», из которой следует, что уже сегодня, после восьми часов вечера в Башкирии прогнозируется мокрый снег, а исходя из этого и гололедица. Также ожидаются и сильные порывы ветра до 18 м/с. Продлятся по мнению метеорологов неблагоприятные метеоусловия сутки, до вечера завтрашнего дня, 20 октября.

Обязательно поменяйте резину на своем автомобиле на зимний комплект, если вы еще этого не сделали.МЧС по Башкирии

Помимо рекомендаций о смене летней резины на зимнюю, МЧС России по Башкирии напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима, рекомендует исключить опасные обгоны и вести авто с особенной осторожности. В особенности это касается тех дорог, где сильный боковой ветер может нарушить устойчивость и управляемость машины.

В МЧС региона не забыли и о пешеходах, напомнив им о необходимости светоотражающих элементов в одежде как детей, так и взрослых. И тем и другим также стоит подготовить обувь с нескользящей подошвой.

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