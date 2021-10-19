Группа Газпромбанк Лизинг обновит транспортный сектор ЯНАО на 1 млрд рублей

Департамент госзаказа ЯНАО в августе 2021 года разместил 19 аукционов городских и районных администраций региона, 11 из которых выиграла Группа Газпромбанк Лизинг.
Согласно принятым обязательствам Группа Газпромбанк Лизинг профинансировала поставку 40 новых городских автобусов (КАВЗ, НЕФАЗ и проч.), в т.ч. на газомоторном топливе, и 51 единицу дорожной, коммунальной и прочей спецтехники. Обновление транспортного парка ЯНАО выполнено в интересах следующих городов: Салехард, Губкинский, Ноябрьск, Лабытнанги, Новый Уренгой и Муравленко. Также получателями нового транспорта являются Надымский и Ямальский районы ЯНАО.
«Обновление регионального транспортного сектора – одна из приоритетных задач Группы Газпромбанк Лизинг в 2021 и последующих годах. Мы видим необходимость способствовать более ускоренному переходу транспорта на экологичное и безопасное газомоторное топливо, а также готовы финансировать региональные проекты по модернизации пассажирского и дорожно-коммунального автопарков. Средний возраст российского грузового транспорта сегодня составляет более 20 лет, автобусов – более 16 лет. Поэтому мы высоко оцениваем действия муниципалитетов ЯНАО по развитию транспортной инфраструктуры и проявленный интерес к лизингу. В данном случае лизинг позволяет значительно сэкономить бюджет региона, направляя освободившиеся средства на поддержку других социальных проектов», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.
В 2020 году Правительство ЯНАО и руководство Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого является реализация долгосрочных программ развития автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительного и коммунального комплексов. Также взаимодействие сторон распространяется на развитие отношений по использованию природного газа в качестве моторного топлива на всей территории ЯНАО.