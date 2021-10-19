Группа Газпромбанк Лизинг обновит транспортный сектор ЯНАО на 1 млрд рублей

«Обновление регионального транспортного сектора – одна из приоритетных задач Группы Газпромбанк Лизинг в 2021 и последующих годах. Мы видим необходимость способствовать более ускоренному переходу транспорта на экологичное и безопасное газомоторное топливо, а также готовы финансировать региональные проекты по модернизации пассажирского и дорожно-коммунального автопарков. Средний возраст российского грузового транспорта сегодня составляет более 20 лет, автобусов – более 16 лет. Поэтому мы высоко оцениваем действия муниципалитетов ЯНАО по развитию транспортной инфраструктуры и проявленный интерес к лизингу. В данном случае лизинг позволяет значительно сэкономить бюджет региона, направляя освободившиеся средства на поддержку других социальных проектов», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.