Эксперты рассказали о способах сохранения хвойных лесов

Эксперты рассказали о способах сохранения хвойных лесов
Эксперты рассказали о способах сохранения хвойных лесов
Сегодня, 00:13ОбществоФото: pxhere.com
По данным экспертов, за последнее десятилетие количество хвойных лесов уменьшилось более чем на 7 млн гектаров. Специалисты считают, что требуется на законодательном уровне закрепить оценку лесов и создать систему их подробного учета. В настоящее время хвойные леса стремительно убывают.

В Министерстве природных ресурсов было отмечено, что хвойные породы замещаются наименее ценными лиственными. Об этом сообщает infox.ru. К главной причине убыли лесов относят пожары. Однако, она является не единственной. Леса сокращаются из-за отсутствия системы восстановления.

По словам сенатора от Алтая Татьяны Гигель, в советское время функционировала сеть леспромхозов и лес восстанавливали. Проблемы с восполнением ресурсов объясняют недофинансированием. Гигель отметила, что количество питомников, где выращивают материал для посадки, уменьшилось.

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