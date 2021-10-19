Эксперты рассказали о способах сохранения хвойных лесов

В Министерстве природных ресурсов было отмечено, что хвойные породы замещаются наименее ценными лиственными. Об этом сообщает infox.ru. К главной причине убыли лесов относят пожары. Однако, она является не единственной. Леса сокращаются из-за отсутствия системы восстановления.
По словам сенатора от Алтая Татьяны Гигель, в советское время функционировала сеть леспромхозов и лес восстанавливали. Проблемы с восполнением ресурсов объясняют недофинансированием. Гигель отметила, что количество питомников, где выращивают материал для посадки, уменьшилось.