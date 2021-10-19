Башкирия заняла первое место в рейтинге по уровню защищенности потребителей

Стало известно, что Башкирия заняла лидирующую строчку в рейтинге всех субъектов РФ по уровню защищенности потребителей. Как сообщил глава Башкирии, рейтинг составило Общероссийское движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России».
Помимо этого, Радий Хабиров сообщил, что Башкортостан один из немногих регионов сумел профинансировать программу по обеспечению прав потребителей, также создаются и механизмы поддержки общественных объединений потребителей.
— В республике, в единственном регионе Российской Федерации, работает Уполномоченный по защите прав потребителей, активны бизнес-шерифы. За последние три года у нас в республике активно стали говорить о потребительской грамотности, — продолжил Радий Хабиров.
Так, в первую тройку вошли Ростовская область и республика Татарстан. Отметим, что с 2012 года первую строчку в данном рейтинге Башкирия заняла впервые. Ранее, а именно в 2018 году, лидирующая позиция была отдана Татарстану.