Башкирия заняла первое место в рейтинге по уровню защищенности потребителей

Башкирия заняла первое место в рейтинге по уровню защищенности потребителей
Башкирия заняла первое место в рейтинге по уровню защищенности потребителей
Вчера, 13:09ОбществоЭлина Сайфранова
На первое место в рейтинге среди всех субъектов РФ Башкирию поместило движение «Объединение потребителей России». Глава Башкирии также сообщил по каким признакам республика заняла лидирующее место.

Стало известно, что Башкирия заняла лидирующую строчку в рейтинге всех субъектов РФ по уровню защищенности потребителей. Как сообщил глава Башкирии, рейтинг составило Общероссийское движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России».

Помимо этого, Радий Хабиров сообщил, что Башкортостан один из немногих регионов сумел профинансировать программу по обеспечению прав потребителей, также создаются и механизмы поддержки общественных объединений потребителей.

— В республике, в единственном регионе Российской Федерации, работает Уполномоченный по защите прав потребителей, активны бизнес-шерифы. За последние три года у нас в республике активно стали говорить о потребительской грамотности, — продолжил Радий Хабиров.

Так, в первую тройку вошли Ростовская область и республика Татарстан. Отметим, что с 2012 года первую строчку в данном рейтинге Башкирия заняла впервые. Ранее, а именно в 2018 году, лидирующая позиция была отдана Татарстану.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы