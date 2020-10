19 октября в селе Иглино Иглинского района Башкирии загорелся многоквартирный многоэтажный дом по улице Строителей.

По данным МЧС Башкирии, здание оказалось нежилым. Однако пожару был присвоен повышенный ранг, на место направлены силы и средства МЧС России, а также другие экстренные службы. Установлено, что горит вся кровля трехэтажного нежилого дома размерами 50х10 метров. В тушении задействованы 7 единиц техники и 25 огнеборцев. По оперативным данным, пострадавших нет. Тушение продолжается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter