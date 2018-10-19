Закон или мусорный бизнес: Главе Башкирии рассказали про полигон в Благовещенске

Экологический инспектор Союза экологов Башкирии Геннадий Безносиков накануне отправил обращение на имя главы региона Радия Хабирова. В обращение он обратил внимание на те нарушения, которые были допущены, на его взгляд, с момента выбора земельного участка под строительство нового полигона ТКО рядом с Благовещенском и до настоящего времени.

В частности общественник обратил внимание главы региона на то, что постановление администрации Благовещенского района Башкирии, утвердившее акт выбора и обследование земельного участка под размещение предприятия по переработке отходов промышленных предприятий и твердых бытовых отходов от 12 декабря 2012 года, вынесено с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации, в частности «к акту выбора земельного участка для строительства отсутствуют расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, так же отсутствуют экологические условия использования территории, тем самым нарушены нормы и правила ч.2 ст.12 ФЗ-309 ( Об отходах производства и потребления) ; п2.2 и п. 3.1 Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01».

Автор обращения также констатирует, что «в схеме территориального планирования Благовещенского района Республики Башкортостан, утвержденной решением Совета муниципального района Благовещенский район от 25 декабря 2013 года № 16-245 и размещенной в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования , информация о планируемом объекте местного значения муниципального значения муниципального района (полигон ТКО) отсутствует». А это не позволяет администрации района выносить решение о размещении полигона.

Первоначально земельный участок был предоставлен ООО «ПЭП «Благое», а потом - права арендатора перешли к ООО «Регион капитал», которое обратилось в Новонадеждинский сельсовет, чтобы провести слушания по проекту полигона ТКО.

Новонадеждинский сельсовет организовал общественные слушания по материалам воздействия на окружающую среду по проекту строительства «полигона ТКО» в Благовещенском районе организовал, «что не соответствует полномочиям должностных лиц администраций сельских поселений», сообщает эколог. Слушания должна была организовать администрация Благовещенского района.

Геннадий Безносиков также обращает внимание на тот факт, что рядом в Благовещенском районе в то время уже строился полигон ТКО (ООО «Вторресурс»), который ввели в эксплуатацию в марте 2015 года, а «по состоянию на 13.03.2017 года проведены пусконаладочные работы мусоросортировочного комплекса мощностью 30000 тонн в год, что создает хорошую основу для решения проблем обращения с ТКО».

- Поэтому не понятно, для чего в 2012 году администрации Благовещенского района, имея в собственности объект незавершенного строительства полигон ТБО, инициировать изыскания нового земельного участка под строительство еще одного объекта обращения с отходами в 2 км юго-восточнее? – задается вопросом Геннадий Безносиков.

Эколог сопроводил свое обращение документами, которые подтверждают его доводы о нарушениях, допущенных в ходе создания нового полигона ТКО. Напомним, в Благовещенске из-за этого полигона прошло несколько акций протеста, а в эти дни горожане пытаются организовать местный референдум по вопросу строительства этого полигона.