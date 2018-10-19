В Стерлитамаке состоялся второй республиканский геоквест

Программа включала в себя несколько этапов. Юным исследователям было предложено выявить экзогенные процессы, показать себя в умении ориентироваться на местности, определять горные породы и минералы, описать палеонтологические образцы.

После выполнения обязательной программы ребят ждали приятные бонусы: полевая кухня с горячим обедом и экскурсия в Ишеевские пещеры.

- Надеемся, что такие квесты по геологии станут регулярным и ежегодным событием. Спасибо нашим партнёрам – Башкирской содовой компании и Сырьевой компании за готовность помогать в столь необходимом и благородном деле. Сегодня в Стерлитамак приехали дети, которые изучают геологию на серьёзном уровне – занимаются в объединениях, секциях, читают научную литературу, выходят на полевую практику и собирают образцы для работы, – поделился директор станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Стерлитамак Сергей Воронин.

Основная цель мероприятия – поддержать ребят, увлекающихся геологией, дать им возможность применить теоретические навыки на практике, обменяться знаниями со своими сверстниками, набраться опыта у профессионалов.