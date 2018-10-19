В пещеру Шульган-Таш приостановили доступ туристов из-за изменения климата
Сегодня, 16:19ОбществоНадежда Валитова
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Теперь в пещере введен особый режим работы.
Режим ввели постановлением правительства республики для сохранения и консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш (Каповой).
Теперь туристам приостановлен доступ и экскурсиям к части залов с оригиналами древних рисунков на первом и втором этажах пещеры.
Решение было принято на основании многолетнего комплексного мониторинга микроклиматических, геоэкологических, микробиологических, археологических параметров объекта культурного наследия, а также с учетом рекомендаций экспертов ЮНЕСКО, высказанных в ходе посещения пещеры. Напомним, что пещера Шульган-Таш номинирована в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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