В пещеру Шульган-Таш приостановили доступ туристов из-за изменения климата

Теперь туристам приостановлен доступ и экскурсиям к части залов с оригиналами древних рисунков на первом и втором этажах пещеры.

Решение было принято на основании многолетнего комплексного мониторинга микроклиматических, геоэкологических, микробиологических, археологических параметров объекта культурного наследия, а также с учетом рекомендаций экспертов ЮНЕСКО, высказанных в ходе посещения пещеры. Напомним, что пещера Шульган-Таш номинирована в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.