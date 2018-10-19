В Новосибирске пенсионерка подарила местному главе Минтруда веревку и мыло

Недавно ведомство чиновника повысило прожиточный минимум для пенсионеров Новосибирской области всего на 89 рублей. Об этом 19 октября пишет газета «Известия».

Пенсионерка пошла в магазин взяв с собой 89 рублей. На эти деньги она смогла купить только мыло, веревку, коробок спичек и упаковку соли. Женщина хотела лично вручить покупки Фролову, однако к министру ее не пропустили. «Подарки» забрал глава организационного отдела министерства труда и социального развития региона Новосибирской области. Чиновник пообещал сам передать их главе ведомства.

Пенсионерка рассказала журналистам, как она «благодарна» Фролову за прибавку к пенсии в размере 89 рублей. Она лично хочет выразить министру свою «благодарность» вручив тому от себя «скромный дар на сумму повышения». Чиновник к женщине так и не вышел.

Позже Фролов все же прокомментировал произошедшее. По его словам, давать оценку действиям пенсионерки «некорректно». Министр добавил, что прием граждан в его ведомстве «свободный и прозрачный». Якобы женщина может «встретиться с ним лично в любое время».