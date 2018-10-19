В Москве установили четырехметровую «Луну»

Арт-объект установили на Шелепихинской набережной Москвы-реки возле «Большого Сити». Об этом 19 октября пишет газета «Известия».

Четырехметровая «Луна» выполнена в зеркальной мозаике. На блестящем шаре видны кратеры. Рядом с арт-объектом поставили три лесенки. Теперь любой желающий может потрогать и сфотографироваться с «Луной».

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, четырехметровая «Луна» имеет все шансы стать символом нового общественного пространства. Объект находится на центральной площади рядом со смотровой площадкой. Там же уже оборудована зона для прогулок. Она проходит по набережной. Длина последней составляет 0,6 километра, а ее площадь равна шести гектарам. Вскоре там оборудуют места для проведения пикников и возведут ландшафтный парк.

На Шелепихинской набережной станут проводить различные спортивные состязания и массовые мероприятия. Там уже построена спортивная площадка и проложены пешеходные и велодорожки. Сейчас на набережной продолжаются работы по монтажу оборудования для детских игровых зон. Скоро состоится открытие общественной зоны.