Правительство Башкирии ввело особый режим в Каповой пещере

Часть залов Каповой пещеры с оригинальными наскальными рисунками - на втором и третьем этажах - будет закрыта для посетителей в связи с продолжительным процессом увлажнения и потепления. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации РБ. Основой для такого решения экспертов стали исследования микроклиматических, геологических, микробиологических, а также археологических параметров.