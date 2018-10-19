Правительство Башкирии ввело особый режим в Каповой пещере
Сегодня, 16:35ОбществоВиктория Куприянова
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Доступ туристов в большинство залов будет ограничен.
Часть залов Каповой пещеры с оригинальными наскальными рисунками - на втором и третьем этажах - будет закрыта для посетителей в связи с продолжительным процессом увлажнения и потепления. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации РБ. Основой для такого решения экспертов стали исследования микроклиматических, геологических, микробиологических, а также археологических параметров.
Доступными для туристов останутся только четыре зала на первом этаже Каповой пещеры: грот "Портал", Главная галерея, Сталагмитовый зал и Каскадная галерея.
Напомним, ранее пещера Шульга-Таш была номинирована в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно эксперты данной организации подтвердили необходимость такого решения.
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