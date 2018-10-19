В Башкирии МЧС предупредило о сильном ветре и осадках

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В регионе вновь начнется похолодание.
Завтра, 20 октября, по данным Башгидромета, на с в восточной части Башкирии прогнозируется ветер с порывами до 17 м/с. Такую информацию распространило ГУ МЧС РФ по РБ.
В целом по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами в течение суток пройдут несильные дожди.
Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +5,+10°, по югу до +13.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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